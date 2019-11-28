1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ''ankesör soruşturması'' kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
 28 Kasım 2019 20:47
Yazdır
FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ''ankesör soruşturması'' kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ünün daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 17'si yakalanmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u serbest bırakılırken, 7'sinin işlemleri ise sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT tırlarının durdurulması davasında tahliye kararı çıktı
28 Kasım 2019 18:29		 Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol
28 Kasım 2019 18:08
PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı
28 Kasım 2019 17:34		 Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor
28 Kasım 2019 17:23
316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
28 Kasım 2019 17:20		 Kemal Batmaz'ın karısı tutukluluğuna devam kararı
28 Kasım 2019 17:03
Adana'daki FETÖ davalarında 1 ceza 2 beraat kararı çıktı
28 Kasım 2019 16:20		 Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
28 Kasım 2019 16:04
FETÖ kendine yakın olmayanları maddi olarak zor durumda bırakmış
28 Kasım 2019 13:45		 Kastamonu'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası
28 Kasım 2019 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor22:37 - Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü22:33 - 'Seyyar dişçi' tutuklandı!22:28 - CHP eski gençlik kolları başkanının şüpheli ölümü22:23 - Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı22:18 - TBMM'de' 'Tank Palet Fabrikası' tartışması22:13 - Cumhurbaşkanı, Başakşehir'i yalnız bırakmadı22:08 - İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı22:03 - MEB alan değişikliği şartlarını açıkladı21:52 - Bakan Turhan'dan 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
21:47 - Vali Kaymak: Maganda kültürüne son verelim21:42 - Emniyet personeli, para mükafatıyla taltif edilecek21:37 - 'ATM'den limit üzerinde para çekimine ek ücret getirildi'21:32 - 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!21:28 - CHP'li eski başkan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi21:23 - Kardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyor21:18 - Eşini tekme tokat dövmüştü! Serbest bırakıldı21:13 - 9 lise öğrencisi ölümden son anda kurtuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Lojman satışları 6 ilde başladı
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
concorde yanılımı 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
doru 1
sosyal 1
islam slimani 1
şu an çalan şarkı 4
meslek kodu 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 6
kiraz sapı 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam