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'Darbecilerin ismini Türkiye'den kazıyıp atmamız lazım'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Darbecilerin ismini Türkiye'den kazıyıp atmamız lazım"
 28 Kasım 2019 21:08
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'Darbecilerin ismini Türkiye'den kazıyıp atmamız lazım'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Darbecilerin hepsinin ismini Türkiye'den silip, kazıyıp atmamız lazım. 1960, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin de 28 Şubatçıların da aynı şekilde 27 Nisan e-muhtırasını hazırlayanların da hepsinin siyaseten bu memlekette adları silinip, bir türlü atılmalıdır." dedi.

Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda kentteki sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar içerisinde bulunduğu bir dönem yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Son yıllarda ekonomik anlamda karşılaştığımız saldırılara rağmen bir derlenme, toparlama sürecine girdiğimizi, Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımları atmakta olduğumuza hep beraber şahit oluyoruz. Sadece 2013'ten bu yana Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıları ve bunların ekonomiye etkilerini düşünmenizi isterim. Türkiye'nin yüksek büyüme trendini yakalama mecburiyeti vardır. Güçlü bir ekonomisi olmayan güçlü Türkiye olmaz. Güçlü olacağız, kimseye muhtaç olmayacağız, ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimizle dünya piyasalarında rekabet edeceğiz." diye konuştu.

- "Adları silinip, atılmalıdır"

Kurtulmuş, siyasetin de güçlü olmasının gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin güçlü olmasının temel şartı, milli iradeden başka hiç kimsenin söz ve hak sahibi olmamasıdır. Bu memlekette bakın 1950 rahmetli Menderes'in iktidara geldiği dönem, 2020'ye geliyoruz neredeyse 70 yıllık bir süreç. Bu 70 yıllık bir süreçte bu ülke nice acılar çekti. Geçen parlamentoda partilerin oy birliğiyle Kenan Evren adının bütün resmi alanlardan silinmesi için karar alındı. Darbecilerin hepsinin ismini Türkiye'den silip, kazıyıp atmamız lazım. 1960, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin de 28 Şubatçıların da aynı şekilde 27 Nisan e-muhtırasını hazırlayanların da hepsinin siyaseten bu memlekette adları silinip, bir türlü atılmalıdır. Aynı şekilde 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar, onların hepsinin adları, sanları zaten bu milletin zihninden de gönlünden de silinip atılmıştır, her türlü cezayı almışlardır. Birkaç sene içerisinde göreceğiz, bakmayın Amerika şimdi sırtını sıvazlıyor bu FETÖ denen cani de pis bir mendil gibi kullanıldıktan sonra çöp tenekesine atılacaktır."

- "Güçlü Türkiye'nin güçlü demokrasisi olmak zorunda"

"Bu ülkenin en büyük gücü demokrasisidir." diyen Kurtulmuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bu ülke, en zor zamanlarda bile demokrasisine sahip çıkmasını başarmış bir ülkedir. Maalesef milli iradeyi hazmedemeyenler, darbelerle Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'ye on yıllarca yıl kaybettirmeye hep niyet ettiler. Bir sürü darbe oldu, bir sürü de darbe teşebbüsü oldu. En son 15 Temmuz olmak üzere. Bunların hepsini savuşturduk. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir demokrasisi olmak zorundadır. Halktan başka kimsenin milletin iradesinden başka hiçbir iradenin söz ve hak sahibi olmaması gerekir. Bu yolda da çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yüksek teknolojileri kullanarak büyük bir atılımın içerisinde bulunduğunu vurgulayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların Türk mühendis ve işçilerinin ürünleri olduğunu aktardı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşma yaptığı programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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