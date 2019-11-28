9 lise öğrencisi ölümden son anda kurtuldu
|28 Kasım 2019 21:13
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı. Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencileri akşam Ketenciler ve Kızılca köylerine götüren Ramazan Yener idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup 9 öğrenciyi minibüsten indirdi. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü.
Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, savcılık soruşturma başlattı.
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