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'ATM'den limit üzerinde para çekimine ek ücret getirildi'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faizler düştü, piyasalar hareketlendi fakat bankalar bunun acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarıyor" dedi.
 28 Kasım 2019 21:37
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'ATM'den limit üzerinde para çekimine ek ücret getirildi'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faizler düştü, piyasalar hareketlendi fakat bankalar bunun acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarıyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, A'dan Z'ye her bankacılık işleminden para kesildiğini belirterek, "Bankalar son dönemde faizlerin düşmesindeki açığı kapatmak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalışıyor. Fakat bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış. POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirilmişti. Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor. Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM'den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak. Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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