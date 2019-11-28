'ATM'den limit üzerinde para çekimine ek ücret getirildi'
|28 Kasım 2019 21:37
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faizler düştü, piyasalar hareketlendi fakat bankalar bunun acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarıyor" dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, A'dan Z'ye her bankacılık işleminden para kesildiğini belirterek, "Bankalar son dönemde faizlerin düşmesindeki açığı kapatmak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalışıyor. Fakat bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış. POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirilmişti. Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor. Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM'den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak. Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'yeniden yorumlama' çıkışı
28 Kasım 2019 17:09
|İtalyan ekonomistten Türkiye ekonomisine övgü...Cesur adımlarla yükselişe geçti
28 Kasım 2019 15:54
|Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması
28 Kasım 2019 15:35
|'Döner sermaye yönetmeliği artık miadını doldurdu'
27 Kasım 2019 21:37
|İSO'dan 'sanayicinin döviz borcunu TL'ye döndürmeyi teşvik edecek model' talebi
27 Kasım 2019 16:15
|BM'den iklim değişikliği uyarısı
26 Kasım 2019 18:53
|Ali Yalçın: Öğretmen maaşları kıdeme bağlı olarak artmalı
26 Kasım 2019 14:52
|'Esnaflara emeklilikte yıpranma hakkı verilmeli'
25 Kasım 2019 19:20
|Milli tohum, 85 ülkeye ihraç ediliyor
24 Kasım 2019 13:55
|TESK'ten 'alışveriş çılgınlığı' uyarısı
24 Kasım 2019 11:45