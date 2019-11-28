Vali Kaymak: Maganda kültürüne son verelim
|28 Kasım 2019 21:47
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Düğünde havaya ateş açılması sonucu kazara vurularak hayatını kaybeden gencin cenazesine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu anlamsız maganda kültürüne son verelim" uyarısında bulundu.
Samsun'un Ayvacık ilçesi Osmancık Mahallesi'nde dün akşam yapılan asker eğlencesi sırasında havaya ateş açılması sonucu vurularak ağır yaralanan mahalle muhtarı Süleyman Gazan'ın oğlu Aşkın Gazan(28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toplara verildi. Olayın şüphelisi ise yakalanarak tutuklandı.
"Düğün ve asker eğlencelerinde lütfen silah kullanmaya son verelim"
Cenazeye katılan Vali Osman Kaymak, çok önemli uyarılarda bulundu. Kaymak, konuşmasında, "Artık bu son olsun diyor, yeni Aşkınları kurban vermek istemiyoruz. Bu anlamsız maganda kültürüne son verelim. Karadeniz'in incisi, medeniyet ve ilk adım şehri Samsun'a yakışmıyor. Aşkın Gazan'ın ölümüne sebep olan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama Aşkın'ı geri getiremeyeceğiz. Bu anlamda sevgili Samsunlular; düğün ve asker eğlencelerinde lütfen silah kullanmaya son verelim" ifadelerini kullandı.
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