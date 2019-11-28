MEB alan değişikliği şartlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" baslıklı 60. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişiklikliği isteyen öğretmenlerin alan değişliklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişiklikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır."

Bakanlık bu hükümlere göre eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, 2019 yılı alan değişiklikliği işlemlerinin ekli duyuru ve takvim doğrultusunda yapılmasını yetkililere bildirmiştir.

2019 YILI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla ;

- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yüksek öğrenim bitirenlerin,

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yüksek öğrenim programına göre atanacakları alanlara,

- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı" nı başarıyla tamamlayanların ise Özel Eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde duyuruya ekli "Ek-1 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi"nde belirtilen süre içerisinde "Ön Başvuru" ve "Tercih ve Atama" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

A. ÖN BAŞVURU

1. Ön başvurular (Birinci aşama), Ek-1 "2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi" nde belirtilen süre içerisinde "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacaktır.

2. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

3. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

4. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

5. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.

6. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

8. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

10. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecektir.

11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

12. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

13. Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.

B. KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan okullar hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

C. TERCİH ve ATAMA

1. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

2. Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.", "Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum." , " Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

3. Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

4. Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

5. 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler" başlıklı 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz." denildiğinden alan değişikliği tercih başvurularının onaylama işlemlerinde anılan madde hükmü dikkate alınacaktır.

6. Atama işlemleri başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

7. Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

D. DİĞER HUSUSLAR

1. Ön başvuruları incelemek/onaylamak/reddetmek üzere il milli eğitim müdürlüklerinde birim amirinin (il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü) başkanlığında komisyon kurulacaktır.

2. Elektronik Ön Başvuru Formu ve Elektronik Tercih Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

3. Eğitim kurumu yöneticilerinden görevli oldukları eğitim kurumunda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması, bu alandaki boş norm kadronun tercihe açılması ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından tercih edilmesi durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliğine hak kazananların yöneticilik görevleri üzerinde bırakılarak alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilecektir. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih ederek alan değişikliğine hak kazanan yöneticilerin ise yöneticilik görevleri sona erecektir.

4. Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığımızın merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

5. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.

E. TEBLİGAT ve GÖREVE BAŞLAMA

1. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecektir.

2. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

3. Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

2019 YILI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ Aşama Yapılacak İş ve İşlemler Tarih Birinci Aşama (Ön Başvuru) Adayların Ön Başvurularının Sistem Üzerinden Alınması 9-13 Aralık 2019 Yapılan Ön Başvuruların İncelenerek Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Onaylanması veya Reddedilmesi İkinci Aşama (Tercih ve Atama) Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması 23-26 Aralık 2019 Atamalar 31 Aralık 2019 Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri 17 Ocak 2020- 3 Şubat 2020

Not: Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerden 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunacaklar ile alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenin bu yer değişikliği işlemi nedeniyle il içerisinde aile birliği mazeretinin oluşması veya mazeret ilçesinin/yerinin değişmiş olması nedeniyle Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen eşinin 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde ön başvuruda bulunacak olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ayrılma- başlama tarihleri 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemine ait takvimin ön başvuru süresinden önceki bir tarih olabilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü