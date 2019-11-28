İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
|28 Kasım 2019 22:08
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İstanbul Valiliği, sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan uyarıda, kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan
son bilgilere göre 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.00-15.00 lokal aralığında İstanbul genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 05.00-23.00 lokal aralığında İstanbul genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 11.00-23.30 lokal aralığında Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.00-23.30 lokal aralığında Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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