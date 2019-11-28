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Cumhurbaşkanı, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, Başakşehir-Roma maçını tribünden takip etti.
 28 Kasım 2019 22:13
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Cumhurbaşkanı, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, Başakşehir-Roma maçını tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşılaştığı Roma müsabakası için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, turuncu-lacivertli takıma destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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