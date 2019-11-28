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'Seyyar dişçi' tutuklandı!

Antalya'nın Serik ilçesinde diş apsesi enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
 28 Kasım 2019 22:33
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'Seyyar dişçi' tutuklandı!

Antalya'nın Serik ilçesinde diş apsesi enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik ve solunum sıkıntısı sebebiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay'a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay'ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmuş Ay'ın 15 gün önce dişini çektirdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiasıyla eşi Müjgan Ay tarafından dişleri çektiği iddia edilen ve seyyar olarak çalışan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla Hüseyin A.'yı bugün gözaltına aldı. Serik Adliyesinde savcılık tarafından ifadesi alınan Hüseyin A. 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Hüseyin A.'nın ifadesinde Durmuş Ay'ı tanıdığını, babasından öğrendiği şekilde Ay'ın çalıştığı iş yerinde bir azı dişini çektiğini ve ücret almadığını söylediği öğrenildi.

Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası
İhlas Haber Ajansı
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