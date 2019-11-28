1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında düzenlenen "Hasan Ali Yücel Kısa Öykü Yarışması"nda İliç Seyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün "Yanmış Buğday" adlı eseri ile bakanlık tarafından mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.
 28 Kasım 2019 22:37
Yazdır
Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında düzenlenen "Hasan Ali Yücel Kısa Öykü Yarışması"nda İliç Seyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün "Yanmış Buğday" adlı eseri ile bakanlık tarafından mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.

Öğretmen Veli Üstün ödülünü MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı. Üstün, Vali Ali Arslantaş tarafından ise başarı belgesi ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ü de makamında ziyaret eden İliç İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün'e başarısından dolayı teşekkür edildi.

Veli Üstün, "Dünyanın en büyük öğretmen edebiyatı külliyatına sahip olan ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının Hasan Ali Yücel adına bir öykü yarışması düzenlemesi üzerine, Bakanımız Ziya Selçuk'un çağrısına uyarak bu külliyata bir katkı yapacağımı düşündüm. Konusu Anadolu olan bu yarışmada hem kendi gözlemlerimden yararlanıp hem de kurgusal bir metin oluşturarak yarışmaya başvurdum. İl birincisi seçildikten sonra 81 ilin birincileriyle yarışarak dereceye giren ilk 10 kişi arasında yer aldım. Tüm Türkiye'de 3 bin 689 eser arasından sıyrılıp Erzincan'ı temsil ederek mansiyon ödülüne layık görüldüm. 23 Kasım gecesi Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen törenle 81 ilden gelen öğretmenlerimizin huzurunda Bakanımız Ziya Selçuk'un elinden ödülümüzü aldık." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalp krizinden ölen öğretmen için okulda tören
27 Kasım 2019 20:52		 Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
27 Kasım 2019 00:37
Hayatını kaybeden öğretmenin dolabına karanfil asıldı
26 Kasım 2019 20:23		 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
26 Kasım 2019 20:06
Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret
26 Kasım 2019 19:57		 Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor
25 Kasım 2019 22:55
Kadın öğretmen evinde ölü bulundu
25 Kasım 2019 21:03		 Otizmli öğrenciyi sınıfına kabul eden öğretmene sürpriz kutlama
25 Kasım 2019 13:46
Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi
25 Kasım 2019 08:16		 7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
25 Kasım 2019 00:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - 29 Kasım 2019 tarihli büyükelçi atama kararı yayımlandı00:05 - 29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?23:43 - Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor23:37 - Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak23:31 - Türk dizileri Gürcistan'da Türk dilinin elçileri oldu23:26 - Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı23:20 - BUDO'dan sefer iptalleri23:14 - İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması23:09 - Kahramanmaraş'ta 'saman' kavgası: 12 yaralı
23:03 - İstanbul'da bir ilk... 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı22:57 - Ankara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı22:51 - Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı22:47 - Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı22:42 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor22:37 - Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü22:33 - 'Seyyar dişçi' tutuklandı!22:28 - CHP eski gençlik kolları başkanının şüpheli ölümü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2019 tarihli büyükelçi atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısayol 1
yaşar 3
doru 1
sosyal 1
meslek kodu 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
Roy Jones 1
groza 1
romantik erhan 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam