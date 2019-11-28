Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü
|28 Kasım 2019 22:37
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında düzenlenen "Hasan Ali Yücel Kısa Öykü Yarışması"nda İliç Seyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün "Yanmış Buğday" adlı eseri ile bakanlık tarafından mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.
Öğretmen Veli Üstün ödülünü MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı. Üstün, Vali Ali Arslantaş tarafından ise başarı belgesi ile ödüllendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ü de makamında ziyaret eden İliç İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün'e başarısından dolayı teşekkür edildi.
Veli Üstün, "Dünyanın en büyük öğretmen edebiyatı külliyatına sahip olan ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının Hasan Ali Yücel adına bir öykü yarışması düzenlemesi üzerine, Bakanımız Ziya Selçuk'un çağrısına uyarak bu külliyata bir katkı yapacağımı düşündüm. Konusu Anadolu olan bu yarışmada hem kendi gözlemlerimden yararlanıp hem de kurgusal bir metin oluşturarak yarışmaya başvurdum. İl birincisi seçildikten sonra 81 ilin birincileriyle yarışarak dereceye giren ilk 10 kişi arasında yer aldım. Tüm Türkiye'de 3 bin 689 eser arasından sıyrılıp Erzincan'ı temsil ederek mansiyon ödülüne layık görüldüm. 23 Kasım gecesi Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen törenle 81 ilden gelen öğretmenlerimizin huzurunda Bakanımız Ziya Selçuk'un elinden ödülümüzü aldık." dedi.
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