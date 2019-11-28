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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı uzatma dakikasında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi - Beşiktaş, üst üste 5 yenilginin ardından rakibini yenerek Avrupa kupalarındaki yenilgi serisini sonlandırdı
 28 Kasım 2019 22:47
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk galibiyetini Slovan Bratislava karşısında elde etti.

Grubundaki ilk 4 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 5. hafta karşılaşmasında ise Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

K Grubu'ndaki 4 yenilginin ardından kazanan Beşiktaş, 3 puana yükseldi.

- Kötü rekoru sonlandırdı

Siyah-beyazlı ekip, Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarında üst üste yenilme şansızlığını da sonlandırdı.

Geçen sezon Malmö'ye mağlup olan Beşiktaş, bu sezon da üst üste 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa kupalarındaki en uzun yenilgi serisiyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında sevinmeyi bildi.

- Vodafone Park'ta 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki 3 maçın ardından kazanmayı başardı.

Vodafone Park'ta Malmö, Wolverhampton ve Braga ile oynadığı karşılaşmaları yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Slovan Bratislava'ya üstünlük kurmayı başardı.

- Oğuzhan yine yuhalandı

Beşiktaş'ta 76. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Oğuzhan Özyakup, önceki karşılaşmalarda olduğu gibi siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Taraftarlar, değişiklik için kenara gelen Oğuzhan'ı yuhaladı.

- Enzo Roco'dan Avrupa'da ikinci gol

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü atan Enzo Roco, Avrupa kupalarında ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta fazla şans bulamayan Roco, geçen sezon yine Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesinde fileleri havalandırmıştı.

- Beşiktaş'ın penaltı beklentisi

Beşiktaşlı oyuncular 82. dakikada Muhammed Elneny'nin De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi.

Arnavut hakem Enea Jorgji devam kararı verirken Elneny, pozisyonun ardından Jorgji'ye sert tepki gösterdi. Arnavut hakem, bu nedenle Elneny'e sarı kart gösterdi.

Beşiktaş kenar yönetimi de bu karara sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü de hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

- Ljajic bu sefer hata yapmadı

Siyah-beyazlı takımın penaltısında Adem Ljajic, Vodafone Park'ta Braga ile oynanan karşılaşmadaki hatayı yapmadı.

Braga karşısında penaltıyı değerlendiremeyen Ljajic, Slovan Bratislava karşısında 90+2. dakikada vuruşu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

- Necip Uysal'a destek

Taraftarlar, Slovan Bratislava karşısında sağ bekte oynayan Necip Uysal'a büyük destek verdi.

Maçta zaman zaman şık hareketleriyle taraftarları coşturan Necip, maç sonrası üçlü çektiren isim oldu. Öte yandan karşılaşmanın ardından soyunma odasına yönelen iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında gerginlik yaşandı.
Anadolu Ajansı
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