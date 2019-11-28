Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün gece "dur" ihtarına uymayarak trafik polisine çarpıp kaçtıktan sonra yakalanan alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan sürücünün alkolden daha önce ehliyetine el konulduğu ve 3. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ortaya çıktı.

Safranbolu ilçesinde dün gece alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Selami Y. (31) idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili trafik polisi Kıranköy kavşağında durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş Okur'a (45) çarptıktan sonra bir polis memurunun kullandığı sivil aracı sıkıştırıp kaçtı. İki araç arasında kalarak göğsünden ve ayağından yaralanan trafik polisi Okur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Safranbolu Devlet Hastanesine, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Selami Y., polis ekipleri tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde kıskıvrak yakalanırken, otomobili ise park halinde bulundu. Hastanede yapılan kontrolde 263 promil alkollü çıkan sürücü, Safranbolu Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Selami Y.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan da ehliyetine el konulduğu belirlendi. 3. kez alkollü yakalanan ve sürücü belgesi bulunmayan Selami Y.'ye 4 bin 36 TL, trafiği tehlikeye düşürmekten ve çeşitli maddelerden de 6 bin 938 TL idari para cezası ile araç sahibi olan babasına 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 10 bin 974 TL ceza kesildi. Şahsın 2032 yılına kadar ehliyetine el konulmasının uzatıldığı öğrenildi.