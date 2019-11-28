İstanbul'da bir ilk... 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı
|28 Kasım 2019 23:03
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CNNTÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün en kritik birimlerinden Kent yönetim sistemi merkezine girdi.
GÜNDE 30 BİN ÇAĞRI KARŞILANIYOR
Kent güvenlik yönetim sistemi vatandaşın ilk ihbarının karşılanmasından, olaya müdahale edecek sevk edilmesine kadar önemli bir rol üstleniyor. 155 polis imdat hattına gelen tüm aramalar bu merkeze geliyor
İSTANBUL'DA 2 BİN NOKTADA GÖZLERİ VAR
İstanbul şehir merkezini 2 bin noktada bulunan 8 bin kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında reaksiyon gösterebiliyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlükle kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendirilebiliyor..
PLAKA TANIMA SİSTEMİ AKTİF
Kent güvenlik sisteminde entegre edilen plaka tanıma sistemi de ayrıntılı olarak yer alıyor. CNNTÜRK ulaştırma aracının plakası sistemi girilerek nasıl çalıştığı anlatılan bölümde aracın plakasının aranan araç olarak sisteme girilmesinin hemen ardından, sistem 1 dk içinde 2 farklı kamera ile araç için alarm veriyor.
POLİSTE YAKA KAMERALI DÖNEM
Kent güvenlik yönetim sistemine son olarak entegre edilen sistemse yaka kameraları. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla başlatılan proje kapsamın ilk olarak 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı. Daha sonra diğer polislere de yaka kamerası dağıtılacağı öğrenildi.GÖRÜNTÜ VE SESLER ANLIK OLARAK MERKEZDE
4K ve 4,5G sistemi ile çalışan yaka kameraları, darbe, düşme ve suya karşı oldukça dayanıklı. Kamera açılmasıyla birlikte kent güvenlik yönetim sistemine anlık ses ve görüntü transferi başlatıyor. Bu görüntüler kayıt altınıda alınıyor.
Bu sayede sahada bulunan polis ekipleriyle anlık olarak bağlantı sağlanabiliyor. Anlık çatışma yada yaşanabilecek terör olaylarında bu görüntülerle olay yerleri takip edilebilecek ekiplerin yönlendirilmeleri ve sevki daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.
Bir diğer boyutu da adli olaylar. Polislerin yaka kameralarından alınan görüntüler adli soruşturmalarda da delil olarak kullanılabilecek.
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