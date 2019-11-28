1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk dizileri Gürcistan'da Türk dilinin elçileri oldu

Gürcü sanatçı Sophia Saakaşvili, "Türk dizilerini Gürcistan'a geldiğinden beri çok severek izliyorum. Diziler Gürcüceye çevrilse de benim için önemli olan Türkçe öğrenmekti." dedi.
 28 Kasım 2019 23:31
Yazdır
Türk dizileri Gürcistan'da Türk dilinin elçileri oldu

Türkiye'nin sınır komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan'da, yaklaşık 10 yıl önce seyirciyle buluşan Türk dizileri, Türkçeye ilgiyi artırarak Türkiye ve Türk kültürünün daha yakından tanınmasına vesile oluyor.

Ülkenin neredeyse tüm televizyon kanallarında yayımlanan Türk dizileri, özelikle Gürcü gençlerini Türkçe öğrenmeye teşvik ederken iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendiriyor.

AA muhabirine konuşan 24 yaşındaki Gürcü sanatçı Sophia Saakaşvili, Türk dizilerini çok sevdiğini söyledi.

Uluslararası ilişkiler mezunu, şarkıcı Saakaşvili, "Türk dizilerini Gürcistan'a geldiğinden beri çok severek izliyorum. Diziler Gürcüceye çevrilse de benim için önemli olan Türkçe öğrenmekti." dedi.

Saakaşvili, Türkçe öğrenmek için 5 yıl önce Tiflis Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) başvurduğunu dile getirerek "5 yıldır Türkçe derslerine devam ediyorum. Türk dizileri de benim Türkçe öğrenmeme vesile oldu." diye konuştu.

Türkçesini ilerlettiği için artık dizileri Türkçe izlediğini kaydeden Saakaşvili, Türk dizilerinin aynı zamanda müzik zevkini de geliştirdiğini belirtti.

Saakaşvili, "Ben İngilizce, Gürcüce ve çeşitli dillerde şarkı söylüyorum ama Türkçe şarkılar benim için çok yeni. Bu yüzden de bir sanatçı olarak Türkçe eserler konusunda da kendimi geliştirmeye başladım. Dolayısıyla Türk dizileri sadece Türkçe öğretmekle kalmadı repertuvarımı da geliştirdi." ifadelerini kullandı.

"Gürcüler Türk dizilerinde kendilerinden bir parça buluyor"

24 yaşındaki Türkolog Bela Gabitaşvili de Türk dizileriyle 10 yıl önce Antalya tatilinde tanıştığını söyledi.

Gabitaşvili, o dönem dizilerde Gürcüce dublaj ya da altyazı imkanı olmadığına işaret ederek "Türkçe bilmesem de Türkçe dizi izlemek bana çok yardımcı oldu. Üniversiteye girdiğimde artık Türkçe cümleler kurabiliyordum. Türk dizileri Türkçemi geliştirmekte bana çok büyük fayda sağladı bugüne kadar." diye konuştu.

Türk dizilerinin ülkede ilgiyle izlendiğini belirten Gabitaşvili, "Gürcülerin çoğu Türk dizilerini tercih ediyor çünkü kendi kültüründen bir şeyler buluyor. Ayrıca Türk yapımcılar gelenek ve adetlerini en iyi şekilde göstermeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Gabitaşvili, diziler sayesinde Türkiye'nin, Gürcistan'da giderek tanınmaya başladığını ve daha çok Türk dizisinin gösterildiğini söyledi.

YEE'de Türkçe eğitimi de alan Gabitaşvili, Türkçe öğrenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lojman satışları 6 ilde başladı
28 Kasım 2019 20:42		 Doğal gaza en iyi alternatif 'biyogaz'
28 Kasım 2019 20:22
Kadın girişimci CERN'e ihracat yapıyor
28 Kasım 2019 20:18		 Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı
28 Kasım 2019 19:58
Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı
28 Kasım 2019 19:54		 İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu
28 Kasım 2019 19:14
Dijital ekonomi 'dijital hizmet vergisi' ile kayıt altına alınıyor
28 Kasım 2019 11:21		 Savunmada ilk '5 yıldız' HAVELSAN'a
28 Kasım 2019 11:21
Karayollarında durum
28 Kasım 2019 08:55		 Terör bitti, yatırım aktı
28 Kasım 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - 29 Kasım 2019 tarihli büyükelçi atama kararı yayımlandı00:05 - 29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?23:43 - Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor23:37 - Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak23:31 - Türk dizileri Gürcistan'da Türk dilinin elçileri oldu23:26 - Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı23:20 - BUDO'dan sefer iptalleri23:14 - İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması23:09 - Kahramanmaraş'ta 'saman' kavgası: 12 yaralı
23:03 - İstanbul'da bir ilk... 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı22:57 - Ankara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı22:51 - Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı22:47 - Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı22:42 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor22:37 - Edebiyat öğretmenine mansiyon ödülü layık görüldü22:33 - 'Seyyar dişçi' tutuklandı!22:28 - CHP eski gençlik kolları başkanının şüpheli ölümü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2019 tarihli büyükelçi atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
yaşar 3
tuğçe haşimoğlu 1
romantik erhan 2
groza 1
meslek kodu 1
doru 1
kiraz sapı 1
veysel mutlu 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam