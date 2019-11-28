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Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor

Yalova'da hizmete giren işletmede satışa sunulan 'eşek sütü ve salyangoz' sabunları güzellik vadediyor. 40 çeşit sabunun yer aldığı dükkandaki ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ise saymakla bitmiyor.
 28 Kasım 2019 23:43
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Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor

Yalova'da hizmete giren işletmede satışa sunulan 'eşek sütü ve salyangoz' sabunları güzellik vadediyor. 40 çeşit sabunun yer aldığı dükkandaki ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ise saymakla bitmiyor.

Yalova'nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde kısa bir süre önce kapılarını açan Sabun Dünyası güzellik ve sağlık arayanların ilk adresi olmaya başladı. İşletmede tamamı doğal üretim olan ve içerisinde kostik içermeyen 40 çeşit sabun birçok cilt sorununa çözüm üretiyor. Bunlar arasında en çok ilgiyi ise eşek sütü ve salyangoz kabuğundan imal edilen sabunlar çekiyor.

Deve sütü, menengiç, çörekotu, bal sabunları gibi 40 tür sabunu kendilerinin tamamen doğal yöntemlerle ürettiklerini belirten işletmeci Uğur Batur, "İmalatımızı Mardin'de gerçekleştiriyoruz. Kendi imalathanelerimizde kostik kullanmadan tamamen doğal olarak üretilen bu sabunlar cilt sorunlarına çözüm üretiyor. Güzellik ve sağlık arayan bayanlar bu sabunlara çok ilgi gösteriyor. Her bir sabun türünün farklı faydası var. Yıllardan beri üretim ve satış tecrübemizle bu konulardaki bilgimizi müşterilerimize aktarıyoruz" diye konuştu.

Sabunlar vatandaşlara 5 ila 10 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, hangi konuda ve ne şekilde kullanılacağı hakkında da bilgilendirme yapılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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