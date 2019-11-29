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29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
 29 Kasım 2019 00:05
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29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti temaslarının son gününde Türkiye'nin hibe olarak yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi ile Ambouli Dostluk Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek.

(Cibuti)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın kooperatifleri bölgesel buluşmasına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışını yapacak.

(Çorum/11.00-17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi" ne katılacak.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirve kapsamındaki "İhracat Paneli"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.15/15.15)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, Ergene 1, Ergene 2 ve Çerkezköy OSB'yi ziyaret edecek.

(Tekirdağ/09.30-20.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2019 dönemine ilişkin finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, ekim ayı dış ticaret ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda devam ediyor.

(İstanbul/09.30)

6- Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sürüyor.

(İstanbul/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İngiltere'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Londra)

2- Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İkinci İstişare Toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirilecek.

(Taşkent)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy İHL Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Filistin Dayanışma Derneği ve Global Organization Against Racial Discrimination Segregation iş birliğiyle Marriott Hotel Şişli'de "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

3- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/ 11.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 13. hafta İstanbulspor-Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.

(Antalya/11.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası PTT-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/18.00/İstanbul/19.00)

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