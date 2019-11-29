29 Kasım 2019 tarihli büyükelçi atama kararı yayımlandı
|29 Kasım 2019 00:22
|Yazdır
29 Kasım 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30963
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/415
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat KARAGÖZ,
Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Süleyman GÖKÇE,
Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa KAPUCU,
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet POROY,
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca ÖZÇUHADAR,
Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana DARAMA,
Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye KUMAŞCIOĞLU,
Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri ERGEN,
Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Didem Ela GÖRKEM GÖKÇE,
Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülin DİNÇ, merkeze alınmış,
Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İsmail ARAMAZ,
Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan AYTUN,
Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Togan ORAL,
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ,
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet ŞEKERCİOĞLU,
Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZCAN,
Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan ÖZYILDIZ,
Çad Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kemal KAYGISIZ,
Dominik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim KEBAPCIOĞLU,
Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan AKOGUZ,
Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer ERDEM KAYGISIZ,
atanmıştır.
28 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/416
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Akif AYHAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun TEKNECİ,
- Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Devrim ÖZTÜRK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman TURAN,
- Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nevzat UYANIK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk EKİCİ,
- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin ERKAL KARA merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Haşan Mehmet SEKİZKÖK,
- Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Sefa YÜCEER merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga BERMEK,
atanmıştır.
28 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2019 00:05
|Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak
28 Kasım 2019 23:37
|İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması
28 Kasım 2019 23:14
|TBMM'de' 'Tank Palet Fabrikası' tartışması
28 Kasım 2019 22:18
|Bakan Turhan'dan 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
28 Kasım 2019 21:52
|Vali Kaymak: Maganda kültürüne son verelim
28 Kasım 2019 21:47
|CHP'li eski başkan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
28 Kasım 2019 21:28
|'Darbecilerin ismini Türkiye'den kazıyıp atmamız lazım'
28 Kasım 2019 21:08
|CHP kendini böyle savundu! İSKİ batsın istiyorlar
28 Kasım 2019 21:04
|Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
28 Kasım 2019 20:55