Ara tatillerdeki seminer ek ders sorunu çözüldü
|29 Kasım 2019 00:41
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Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasına "Ara tatillerde" ibaresi eklenmez ise tüm öğretmenler ara tatillerde mesleki çalışmalardan dolayı (seminere) ek ders ücreti alamayacak şeklinde ifade ettiğimiz ve "'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak" başlığıyla haberleştirdiğimiz sorun bugün yayınlanan resmi gazetede çözümlenmiştir.
İşte 29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı bugün yayımlanan Resmi Gazetedeki; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1810 sayılı Karar;
"MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.
MADDE 2- Bu Karar, 18/11/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
Bu değişikliğe göre ara tatilde yapılan seminer yani mesleki çalışmalara ek ders ücreti ödenektir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesi 3. fıkrası;
Eski madde;
"(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."
Yeni madde;
"3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."
Ahmet KANDEMİR
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