Siyanür satışına dair düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Siyanürlü Bileşikler, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ayrıca, bu bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları 23/06/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin ek 17sinin Ek-XI'inde yer alan Son Kullanıcı Beyannamesi'nin söz konusu bileşiklerin imalatçı yada ithalatçısına vermekle yükümlüdür, Siyanürlü Bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonuna kadar beyannameleri bakanlığa iletecektir.

İşte O Değişiklik

Yönetmelik için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191129-4.htm

