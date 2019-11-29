Berat Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4-5 büyüyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor-Rize İş Dünyası Bulaşması" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyası buluşmalarının altıncısını Rize'de gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'de bazı kesimlerin yıllık yüzde 3 küçülme beklediği yönündeki açıklamalarının gerçekleşmediğini anlatan Albayrak, şu görüşlerini paylaştı:

"Yılı inşallah pozitif bir büyüme ile kapatacağız. Yüzde 1'ler, 0,5'ler konuşuluyor. Esas buradaki güçlü ivmelenme dediğimiz konu ki son 3-4 aydır bunu çok net görüyoruz. Faizlerin dramatik düşüşü. Birileri için dramatik bizim için güzel bir şey reel sektör için. İşte 3,5-4 ay önce yüzde 25-26'lardan bugün yüzde 10-11-12'lere düştü. Daha da düşecek. Tüm bu iyileşme ile birlikte eylül, ekim, kasım aylarında ki özellikle son çeyrekte inşallah yüzde 4, yüzde 5 büyümeleri göreceğiz. Çünkü, ekim ve kasım ayları gelen datalar ciddi bir şekilde gelen rakamlar istihdamda eylülde çok iyi bir rakam yakaladık. SGK kayıtlarına baktım, gayet iyi. Ekim'de devam ediyor. Kasım inşallah önümüzdeki ay kabaca SGK kayıtlarına bakacağız. Toparlanma sadece güven endekslerinde ve diğerlerinde değil, gayet net bir şekilde takip ettiğimiz çerçevede toparlanmayı görüyoruz. Bu da inşallah son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyüme oranı dediğimiz yüzde 5'leri göreceğimiz bir çeyrek ile yılı inşallah kapatıp 2020'de bu ivmenin daha da üzerine koyarak çok güçlü bir 2020 yılını hep birlikte yaşayacağız".