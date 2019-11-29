Akdeniz'deki sondaj geriliminde, Türkiye'den Libya hamlesi

Türkiye ve Libya, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir anlaşmaya imza attı. İki ülke arasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eerdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı fayez Al Sarraj'in imzaladığı anlaşmaya göre, iki ülke, Akdeniz kıyılarını komşu haline getirdi.

Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki bölümde münhasir ekonomik bölge ilan edildi.

Türkiye böylece Akdeniz havzasında bu çerçevedeki ilk anlaşmasına imza atmış oldu.

Bu adım ile Türkiye, Yunanistan ile Güney Kibris Rum Kesimi arasında imzalanması muhtemel bir anlaşmayla deniz alanı kaybının önüne geçmiş oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasında bir kalkan oluşturuldu.

Uzmanlar, olası bir Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan anlaşmasıyla Türkiye'nin 41 bin kilometre karelik bir deniz alanına hapsolabileceğini, anlaşmayla bunun engellendiğini vurguluyor.

Mutabakat muhtırasının Meclis'te kabul edilmesinin ardından koordinatlar Birleşmiş Milletler'e bildirilecek.

Böylece belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak.

Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.