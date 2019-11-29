1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanürün halka satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile siyanürlü bileşiklerin halka satılması yasaklanırken, siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.
 29 Kasım 2019 05:05
Yazdır
Siyanürün halka satışı yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını içeriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını içeriyor.

HALKA SATILAMAYACAK

Yönetmeliğin ekinde yer alan "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar" başlığına da yeni maddeler getirildi. Buna göre: Siyanürlü bileşikler; hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, tanımlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva siyanür oksit; civa (II) oksisiyanür, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak. Tedarikçi, bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANIMA BEYANNAME ŞARTI

Siyanürlü bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan "Son Kullanıcı Beyannamesi"ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlü olacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletecek.

Söz konusu düzenlemede belirtilen hükümler, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'deki sondaj geriliminde, Türkiye'den Libya hamlesi
29 Kasım 2019 04:07		 Berat Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4-5 büyüyeceğiz
29 Kasım 2019 04:05
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
29 Kasım 2019 03:59		 29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2019 00:05
Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak
28 Kasım 2019 23:37		 İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması
28 Kasım 2019 23:14
TBMM'de' 'Tank Palet Fabrikası' tartışması
28 Kasım 2019 22:18		 Bakan Turhan'dan 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
28 Kasım 2019 21:52
Vali Kaymak: Maganda kültürüne son verelim
28 Kasım 2019 21:47		 CHP'li eski başkan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
28 Kasım 2019 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:05 - Siyanürün halka satışı yasaklandı04:07 - Akdeniz'deki sondaj geriliminde, Türkiye'den Libya hamlesi04:05 - Berat Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4-5 büyüyeceğiz03:59 - Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı03:45 - Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti03:28 - Bakandan, otoyollardaki garanti araç sayısına dair açıklama03:17 - Siyanür satışına dair düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı03:02 - Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi00:41 - Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü00:22 - 16 ülkedeki büyükelçiler değişti. İşte merkeze alınanlar
00:05 - 29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor23:37 - Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak23:31 - Türk dizileri Gürcistan'da Türk dilinin elçileri oldu23:26 - Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı23:20 - BUDO'dan sefer iptalleri23:14 - İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması23:09 - Kahramanmaraş'ta 'saman' kavgası: 12 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
16 ülkedeki büyükelçiler değişti. İşte merkeze alınanlar
29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Bakandan, otoyollardaki garanti araç sayısına dair açıklama
Siyanür satışına dair düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı
Akdeniz'deki sondaj geriliminde, Türkiye'den Libya hamlesi
Berat Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4-5 büyüyeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veysel mutlu 2
kısayol 1
Roy Jones 1
concorde yanılımı 1
tuğçe haşimoğlu 1
şu an çalan şarkı 4
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
domat 2
sosyal 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 112 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam