İndirim tuzağına düşmeyin
|29 Kasım 2019 07:20
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Türkiye'de 'Şahane Cuma' olarak adlandırılan Black Friday ve hemen sonrasındaki pazartesi günü başlayacak olan Cyber Monday (Siber Pazartesi), sahtekarların da odağında. Özellikle elektronik ürünlerde indirimlerin yapılacağı Siber Pazartesi'de tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın" uyarısında bulundu.
Sadece indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Cenk Çiğdemli, "Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu konuda herkes bilinçli olmalı" dedi.
SİBER SALDIRGANLAR TETİKTE BEKLİYOR
Dolandırıcılar haricinde siber suçluların da bu tür kampanya günlerini fırsat olarak gördüğünün altını çizen Çiğdemli şu uyarılarda bulundu: "Siber suçluların ise temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Alışverişlerde tedbirli davranmakta fayda var. Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. Kredi kartı veya sanal kart kullanın. Yazılımınız güncel olsun."
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