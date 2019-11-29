1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gizemli ajanın dosyası Dosya MİT'te

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan özel bir ekip oluşturuldu
 29 Kasım 2019 07:31
Yazdır
Gizemli ajanın dosyası Dosya MİT'te

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

NE OLMUŞTU?

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Teşkilat Başkanı: Adam adama propaganda
29 Kasım 2019 07:16		 Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme
29 Kasım 2019 07:10
AK Parti'de yeni dönemde yeni yüzler
29 Kasım 2019 07:06		 Siyanürün halka satışı yasaklandı
29 Kasım 2019 05:05
Akdeniz'deki sondaj geriliminde, Türkiye'den Libya hamlesi
29 Kasım 2019 04:07		 Berat Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4-5 büyüyeceğiz
29 Kasım 2019 04:05
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
29 Kasım 2019 03:59		 29 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2019 00:05
Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak
28 Kasım 2019 23:37		 İzmir Büyükşehir Belediye meclisi'nde şato tartışması
28 Kasım 2019 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
AK Parti'de yeni dönemde yeni yüzler
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
16 ülkedeki büyükelçiler değişti. İşte merkeze alınanlar
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Kamu bankalarına vergi kuyruğu geliyor
İzmir'de 6'sı doktor 23 kamu görevlisine FETÖ gözaltısı
Gizemli ajanın dosyası Dosya MİT'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domat 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
tuğçe haşimoğlu 1
romantik erhan 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 5
doru 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
yaşar 3
veysel mutlu 2
SON İLANLAR
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 112 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam