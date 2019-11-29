İslam Tahkim Merkezi kuruldu
|29 Kasım 2019 07:45
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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Toplantısında tarihi bir atım atıldı. Uzun süredir gündemde olan İslam Tahkim Merkezi nihayet kuruldu. Teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ticari ihtilafların çözümünde önemli bir rol üstlenmesi beklenen Tahkim Merkezi'nin merkezi İstanbul olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu benim 15 yıldır uğraştığım bir projeydi. Kendi meselelerimizi çözebileceğimiz bir merkezin kuruluşunu gerçekleştirdik" dedi. Hisarcıklıoğlu, İSEDAK'ın, 57 üye, 5 gözlemci ülke ve 1,7 milyarlık nüfusuyla, Birleşmiş Milletlerden sonra, en fazla üyeye ve temsil kapasitesine sahip uluslararası kuruluş olduğunu söyledi.
EV SAHİBİ İSTANBUL
İslam Tahkim Merkezi için TOBB'un mekan tehsisinde bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, en iyi şekilde çalışması için gereken tüm imkanları hazırladıklarını söyledi. Bu merkezin, İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da yukarı çekeceğine inandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye'dir. Eskiden Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yılda 1 milyar doları geçmezdi. Sonra hükümetimiz, tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da etkisiyle Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak koyulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar" dedi.
SORUNLAR HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Hisarcıklıoğlu, tahkimin, iş dünyası açısından çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Tahkim ise bunların hepsini tek br çatıda topluyor."
TAHKİM DERSİ VERECEĞİZ
İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise "Taraflar, sözleşmelerine tahkim şartı koyduğunda uyuşmazlıklar milli mahkemeler yerine hakemler tarafından çözülüyor. İkincisi, uyuşmazlıklar mahrem bir şekilde gideriliyor. Bu ticaret için çok önemli. Uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde çözümleniyor. Bölgemizde hukukçularımıza tahkim alanında dersler vereceğiz" dedi.
ANLAŞMALAR ARKA ARKAYA GELDİ
İSEDAK kapsamında İslam Kalkınma Bankası ile çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem sigorta desteği sunacak" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Çok yüksek hızlı tren setlerinin tedariki için sağlanan 312 milyon avro, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi için çok önemsediğimiz finans kaynağıdır. Temin edeceğimiz 10 adet çok yüksek hızlı tren setinin ilkini Şubat 2020 itibarıyla ticari işletmeye başlatmayı amaçlıyoruz" bilgisini verdi.
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