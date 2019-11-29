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AK Parti Teşkilat Başkanı: Adam adama propaganda

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatlarında yaşanan değişimi ve kongre sürecini anlattı
 29 Kasım 2019 07:16
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AK Parti Teşkilat Başkanı: Adam adama propaganda

7. Olağan Kongre'yi 2021'in başında yapmayı planladıklarını söyleyen Kandemir, özetle şunları kaydetti: Çok geniş bir heyet çalışıyor. Sadece resmi olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız değil, gayriresmi olarak görevlendirdiğimiz, teşkilatlarımıza hiç uğramayan, sahada vatandaşı dinleyen ayrı bir ekibimiz çalışıyor. Yani 'tebdili kıyafet' diyebileceğimiz, şehre sadece vatandaşı dinlemek için gönderdiğimiz bir grup arkadaşımız da milletimizin, teşkilatlarımız ve partimiz için ne söylediğini değerlendiriyor. Sahaya çapraz bir sürü arkadaş gönderirken, gençlerle, kadınlarla, emeklilerle, genç işsizlerle çalışan kesimlerle, toplumun bütün sosyolojik katmanlarıyla sık sık anketler yapıyoruz. Özellikle kadın ve gençlik stratejimizde yeni bir kapı aralıyoruz. Yeni yüzler mutlaka olacak. Özellikle kadınlara bir bu süreçte çok daha geniş bir alan açmak istiyoruz. Yüzde 30 kotamız var.

Bu kongre sürecini sadece kadrolarımızı takviye ve revize ettiğimiz bir süreç olarak değil, topluma yeni şeyler söyleyeceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Hizmet siyasetinin Türkiye'de uzunca dönem esas teşkil ettiğini ama son dönemde bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun için seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Her bir bireye ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyetle teşkilatlanmaya gidiyoruz.

İsmail Sonsuz

Türkiye
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