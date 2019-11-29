Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı
|29 Kasım 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
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