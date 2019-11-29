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Ne kadar kötü örnek varsa hepsi Ben Fero'da
Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.
|29 Kasım 2019 08:15
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