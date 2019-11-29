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Ne kadar kötü örnek varsa hepsi Ben Fero'da

Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.
 29 Kasım 2019 08:15
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Ne kadar kötü örnek varsa hepsi Ben Fero'da

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre:

KÜFÜR, HAKARET

ŞİKAYETTE; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah
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