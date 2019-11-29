Karayollarında durum
|29 Kasım 2019 08:26
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları ile Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Rize-Trabzon yönünde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İnönü-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ve Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivas-Kangal yolunun 8-10. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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