İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
|29 Kasım 2019 08:28
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.
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