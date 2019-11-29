Yeni ekonomi paketi geliyor
2020 bütçe görüşmelerinin ardından meclise getirilmesi düşünülen yeni bir ekonomi paketi var
|29 Kasım 2019 09:15
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Meclis gündemine gelmesi beklenen pakette şimdiye kadar yapılandarmaları bozunlanlar için yeni bir şans verilmesi planlanıyor.
2016 yılından bu yana 3 defa yapılandırma düzenlemesi getirilmişti. TBMM kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yapılandırmaya başvuran ancak ödemelerini aksatması nedeniyle yapılandırma kapsamından çıkan kişiler yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.
Bakan Berat Albayrak'ın bahsettiği KYK kredi borçları ile ilgili düzenleme de bu pakette olacağı tahmin ediliyor.
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