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Kazayı 112'ye araçlar bildirecek

Araçlara trafik kazasını 112'ye bildirecek e-call uygulaması 2020'de devreye girecek. Bazı markalar sistemi içeren araçları getirmeye başladı
 29 Kasım 2019 09:20
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Kazayı 112'ye araçlar bildirecek

Otomobillerin trafik kazası yapması veya yoldan çıkması gibi durumlarda otomatik olarak 112 acil servisi arayan e-call sistemiyle donatılı araçlar Türkiye'de üretilmeye başlandı. 2020'de aktif hale gelecek e-call uygulaması ile vatandaşın can ve mal güvenliği artacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe aracın kaza yapması gibi acil durumlarda ilgili merkeze haber vermek amacıyla kullanılan E-call sisteminde kullanılan SIM kartların, BTK tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerden sağlanmasına yönelik karar alındığını anlattı. Karagözoğlu, bazı markaların karara uygun sisteme sahip araçları getirmeye veya üretmeye başladıklarını ifade etti. Karagözoğlu, "e-SIM, uzaktan yönetilebilir ve programlanabilir gömülü SIM karttır. Uzaktan Programlanabilir SIM'lerin kullanımındaki asıl amaç, cihaza fiziksel müdahale etmeden uzaktan yönetilebilir şekilde mobil işletmeci profilini yükleme ve kaldırma işlemini sağlamaktır" dedi.

TOYOTA ÜRETİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, e-call sistemine yönelik çalışmalar tamamlanırken, sisteme uyumlu e-SIM'li üretimler ilk olarak Toyota yapmaya başladı. Sistem devreye girdiğinde böylece mevzuata göre üretim yapan Toyota'lar e-call uygulamasına geçebilecek. Edinilen bilgiye göre diğer otomobil markaları da sisteme hazırlık için bu yönde çalışmalarını hızlandırırken, 2020'de e-SIM'in aktifleşmesiyle yollar daha güvenli hale gelecek.

Barış Şimşek
Sabah
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