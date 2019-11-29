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Başkente organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
 29 Kasım 2019 09:22
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Başkente organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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