İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltına
Şüphelilerin, örgütün kırsal yapılanmasında faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldikleri belirlendi
|29 Kasım 2019 09:50
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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