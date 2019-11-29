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Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı

Motorlu araçların hem sık arıza yapmaması hem de yakıt tasarrufu için kışlık bakımlarının önemli olduğu vurgulandı. Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor
 29 Kasım 2019 09:53
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Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı

Motorlu araçların hem sık arıza yapmaması hem de yakıt tasarrufu için kışlık bakımlarının önemli olduğu vurgulandı. Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor. Araçların motor sıvısına konulması gereken antifrizin de havaların soğumadan önce konulması gerektiği belirtildi. Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 3 ile 5 bin lirasına kadar masrafa yol açabiliyor.

Kırıkkale'de kışı sorunsuz yaşamak isteyen sürücüler lastik, motor, silecek, klima, filtre ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tuttu.

"Özellikle sıvı bakımlarını yaptırsınlar"

Sürücülere tavsiyelerde bulunarak araçlarının bakımlarını aksatmamalarını gerektiğini ifade eden oto tamir ustası Gazi Kuyumcu, "Yazlık ve kışlık bakıma girsinler mutlaka. Kışın özellikle zorlu hava şartlarında aracın daha iyi çalışması, yolda bırakmaması, donmaması, kaloriferin daha iyi ısınması için mutlaka antifriz ve cam suyu yağ bakımlarını mutlaka yaptırsınlar. Mutlaka ve mutlaka faydasını göreceklerdir. Özellikle sıvı bakımlarını yaptırsınlar" dedi.

"Araç donduğu zaman maliyet çok yükselebiliyor"

Kışlık lastiklerinin 1 Aralık'tan sonra mecburi olduğunu belirten Kuyumcu, şöyle konuştu:

"Aracın en hassas olduğu kış şartlarında motor soğutma sıvısı antifriz dediğimiz onu mutlaka bakımını yaptırmaları lazım. Cam suyu konulması lazım donmaması için. Kışın en önemli şey sıvı bakımları ve yağ bakımları. Cam suyu ve vakumlu lastik. Araç donduğu zaman maliyet çok yükselebiliyor. Şu anda bir antifriz 80-100 lira civarında mal oluyorsa donduğu zaman bu 3 bin lira 5 bin lira gibi bir rakama çıkabiliyor. Kapak çatlatma, motor bloğu çatlatma, conta yakma, hortumu, motoru, devridaimi patlatabilir. Maliyeti 10 katına 20 katına çıkabiliyor."

"Kalitesiz yağ kullanmayın"

Kalitesiz yağ kullanılmaması gerektiğini kaydeden Kuyumcu, "Kalitesiz yağ kullandığımız zaman aracın motorunda çok aşınma, yağ eksiltme, motora zara verebilir ve kötü sonuçlanır. Yağın kalitesi çok önemli özellikle marka yağ kullanılsın. Kötü yap kullandığımız zaman motoru aşındırır, zarar verir, yağ eksiltme, motorda ses gibi sorunlarla karşılaşırsınız. Onun için motor yağının kaliteli olmasına dikkat edin" şeklide konuştu.
Türkiye
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