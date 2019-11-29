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Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması

MHP lideri Bahçeli, Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor dedi. Bahçeli, hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki tavrını Türkiye'nin içeride ve dışarıda düzenlediği operasyonları örnek göstererek değerlendirdi
 29 Kasım 2019 10:03
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Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "ağzını kapatmasını" istedi.

Bahçeli'nin partisine yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine verdiği söyleşinin bir kısmı daha yayınlandı.

FETÖ ile mücadelede görüşü sorulan Bahçeli, Arınç'a tepki göstererek konu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı:

Samimi bir mücadele sürüyor. Bir düşünün, sadece TSK'dan 150'si general olmak üzere 17 bin 866 ihraç gerçekleşmiştir. 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıkarılmıştır. Kolay bir süreç değil. Pensilvanya'daki hainin ABD tarafından korunması, halen ülkemize iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor.

Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor.

EYT açıklaması: Fedakarlık yapmamız gerekiyor

Bahçeli, hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki tavrını Türkiye'nin içeride ve dışarıda düzenlediği operasyonları örnek göstererek değerlendirdi ve şunları söyledi:

Fedakarlık olmadan bekamız ve bağımsızlığımız muhafaza ve müdafaa edilemez. Terörle mücadelenin bir bedeli var. Bu bedele var olmak için katlanmak zorundayız. Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir. Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları isabetlidir.

Kaynak: Türkgün Gazetesi
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