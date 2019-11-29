Borsa güne yükselişle başladı
|29 Kasım 2019 10:13
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 107.300,11 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 173,93 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile metal ana sanayi oldu.
Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükseliş sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın önemli direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 106.000 ve 105.000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.
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