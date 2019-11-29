FETÖ operasyonunda 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
|29 Kasım 2019 10:17
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Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Adana, Ankara ve Mersin'de 26 FETÖ şüphelisine yönelik düzenlenen operasyonda aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
İşlemleri tamamlanan aralarında meslekten ihraç edilmiş 1 komiser ve 2'si askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeyin bulunduğu 12 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden "ağabey" konumundaki 2 şüpheli tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, operasyon kapsamında aranan firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara ve Mersin'de 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenlenmişti.
Görevden ihraç edilmiş eski polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeylerin arasında bulunduğu kişilere yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalanmıştı.
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