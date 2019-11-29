Gram altın 270 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 269,6 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.457,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin arttığını bildirdi.

Azalan küresel risk iştahı ile altının ons fiyatının dünden itibaren toparlandığını ifade eden analistler, ABD'de piyasaların Şükran Günü tatili nedeniyle yarım gün açık olacağını, bu nedenle bugün sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, Trump'ın, Hong Kong adımı sonrası 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.