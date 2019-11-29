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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a yanıt

"Türkiye, başlangıcından bu yana NATO'nun önemli bir üyesi olmuştur ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynamaktadır. İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO'nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz"- "NATO'da da diğer bütün uluslararası örgütlerde olduğu gibi zaman içerisinde reform ve revizyon ihtiyacı oluşmuştur. Bu sürece rehberlik etmek de NATO üyelerinin sorumluluğundadır"
 29 Kasım 2019 10:34
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, başlangıcından bu yana NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynadığını belirterek, "İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO'nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Transatlantik ittifakın gücü ve etkinliğinin, üye devletlerin kolektif güvenliği ve selameti açısından önemli unsurlar olduğunu belirten Altun, "NATO'da da diğer bütün uluslararası örgütlerde olduğu gibi zaman içerisinde reform ve revizyon ihtiyacı oluşmuştur. Bu sürece rehberlik etmek de NATO üyelerinin sorumluluğundadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin başlangıcından bu yana NATO'nun önemli bir üyesi olduğu ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO'nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz. Bütün liderler zirvesi programlarında önerilerimizi sunmakta ve diğer üye devletlere, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini anlamaları için çağrı yapmaktayız. Sorumluluk sahibi her bir üye devletin ve liderin kendi reform önerisini dile getirmesi ve bunu yaparken bütün üye devletleri ilgilendiren ortak çıkarları ve güvenliği gözetmesi gerekmektedir.

Bu örgütü, günümüzün güvenlik sorunlarına müdahale eden bir yapıya dönüştürebiliriz. Hep birlikte hareket edersek, NATO daha geçerli ve etkili olabilir. Bir ülkenin kendi dış politika sorunları, yanlış seçimleri, stratejik geçerliliğinin giderek azalması ve iç hesapları nedeniyle ittifakı suçlaması NATO'ya haksızlıktır. Bu aynı zamanda, Fransız halkına da büyük haksızlık olur."
Anadolu Ajansı
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