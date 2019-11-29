Öğretmenin intihar mektubu tefecileri ele verdi
|29 Kasım 2019 10:38
|Yazdır
Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyon çalışmalarının geçtiğimiz yıl Mersin'de intihar eden iş adamının cebinden çıkan mektubun ardından başladığı öğrenildi. Ayrıca 2007 yılında intihar eden bir öğretmenin de yazdığı mektupta, tutuklanan bazı şahısların isminin olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl intihar eden Ö.S. isimli iş adamının cebinden çıkan ve Başsavcılığa hitaben yazılmış intihar mektubunda adı geçen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmada, mektupta adı geçen şahısların kentte tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Diyarbakır'da yakalanan bir şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin başka bir olaydan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 280 bin lira, 3 bin euro, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 14 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, polislerin geriye dönük yaptığı incelemelerde, 2007 yılında intihar eden N.T. isimli öğretmenin yazdığı mektupta da tutuklanan bazı şahısların isimlerinin olduğu ortaya çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm
28 Kasım 2019 20:51
|Kayseri'de DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı
28 Kasım 2019 10:38
|Eski Yargıtay üyesi Albayrak'a, FETÖ üyeliğinden hapis
27 Kasım 2019 17:06
|7 yıl 5 ay hapsi kesinleşmiş biri eski hakim 5 kişi gözaltında
27 Kasım 2019 10:20
|Doktor, boşandığı eşine tekme tokat saldırdı
26 Kasım 2019 21:03
|Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol
26 Kasım 2019 11:10
|Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak
25 Kasım 2019 22:51
|Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42
|Bakan Selçuk 'Eğitim ya da Eğitim' dergisini tanıttı
22 Kasım 2019 13:24
|Bursa'da mahrem yapı operasyonu: 46 gözaltı
22 Kasım 2019 10:22