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Merkez Bankası: Döviz kuru oynaklıkları azaldı

Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi.
 29 Kasım 2019 10:43
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Merkez Bankası: Döviz kuru oynaklıkları azaldı

TCMB finansal istikrar raporunda döviz kuru oynaklıklarının azaldığı, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi.

Raporda özetle mesajlar ortaya çıktı;

"Kredi arz ve talep koşullarındaki iyileşme, enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki gerileme iktisadi faaliyeti desteklemektedir.

Hanehalkı borçluluk oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında.

Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır.

TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.

Cari işlemler dengesi belirgin bir şekilde iyileşiyor.

Kredi büyümesi artıyor.

Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısıyla risklere karşı dayanıklılığını koruyor.

Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."
Anadolu Ajansı
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