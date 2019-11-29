Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Ya şampiyon yaparsın ya gidersin
|29 Kasım 2019 10:44
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Süper Lig'de istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!...
Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.
''Böyle mi maç kazanacağız''
Takvim'de yer alan habere göre Ali Koç, kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz. Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.
''Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
Tek ihtimal var o da şampiyonluk
Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor..
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