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Araştırma görevlisi cinayetinde savcı müebbet istedi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
|29 Kasım 2019 11:06
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