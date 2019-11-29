Otobüs şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı
|29 Kasım 2019 11:55
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Erzincan'da bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada otobüste rahatsızlanan bebeği hastaneye ulaştırdı.
Kent merkezindeki Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü 53 yaşındaki Ayhan Sezgin, seyir halindeyken bir kadın yolcunun kucağındaki bebeğin solunum problemi yaşadığını görünce otobüsü durdurarak yanına gitti.
Kadın yolcuya bebeğinin başını aşağı doğru eğmesi tavsiyesinde bulunduktan sonra direksiyon başına geçen sürücü Sezgin, güzergahını değiştirerek bebeği Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
Acil serviste müdahale yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Şoför Ayhan Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine verilen eğitim dahilinde çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Arkadaki bayan arkadaşlar hemen müdahale yaptı. Çocuk morarmaya başlamıştı. o an panikle aklıma hastane geldi. Her vatandaşın yapması gereken şeyi yaptım ve aldım, acil servise götürdüm. Herkesin çocuğu, ailesi var. Bugün onlara, yarın bize duyarlılığı ile ben bu işi yaptım." dedi.
Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi Başkanı Mehmet Albayrak da duyarlı sürücüye teşekkür ederek, kooperatif olarak personellerine düzenli olarak sağlık konusunda eğitim verdiklerini belirtti.
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