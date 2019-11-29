1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı

Genel Kurul'da alınan kararla Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilecek
 29 Kasım 2019 11:12
Yazdır
Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilmesini kararlaştırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Genel Kurul'da alınan kararla, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından Türkiye'de yayımlanan gazetelere bu yıl önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilecek.

Alınan karar uyarınca söz konusu destekten yararlanmak için müracaat edecek gazetelerin taşıması gereken şartlar ve istenilen belgeler şöyle:

"Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarınca çıkarılan süreli yayınların yararlanması, yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 3 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayımlanması, yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık olarak yayımlanması, yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 16 Aralık 2019 tarihine kadar kuruma yazılı olarak müracaat etmesi ve dilekçe ekinde gazeteye ait mevkute beyannamesi, cumhuriyet savcılığı alındı belgesi ile son yayına ait bir adet nüshasının bulundurulması."

Basın İlan Kurumu, 2011 yılından bu yana azınlık gazetelerine nakdi yardımda bulunurken, yardımların, 2019 dahil, toplam tutarı 1 milyon 408 bin lirayı buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
29 Kasım 2019 10:08		 Bakandan, otoyollardaki garanti araç sayısına dair açıklama
29 Kasım 2019 03:28
Siyanür satışına dair düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı
29 Kasım 2019 03:17		 İstanbul'da bir ilk... 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı
28 Kasım 2019 23:03
Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi
28 Kasım 2019 19:26		 'Özel Yetenek Sınavı' raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
28 Kasım 2019 17:49
Diyanet görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
28 Kasım 2019 17:19		 OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı
28 Kasım 2019 16:56
500 ucuz market ne zaman açılacak?
28 Kasım 2019 16:17		 Gelişmiş ordular, sosyal medya uygulamaları ve yazılımlara savaş açtı
28 Kasım 2019 16:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Fuat Oktay, CİMER'e yapılan başvuru sayısını açıkladı11:19 - İstanbul Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç11:13 - İstanbul'da sağanak etkili oluyor11:12 - Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı11:11 - Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu11:11 - İYİ Parti, tarım politikalarını anlatacak11:06 - Araştırma görevlisi cinayetinde savcı müebbet istedi10:52 - Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı10:44 - Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Ya şampiyon yaparsın ya gidersin10:43 - Merkez Bankası: Döviz kuru oynaklıkları azaldı
10:38 - Öğretmenin intihar mektubu tefecileri ele verdi10:36 - Bakan Pakdemirli: OGM'de 19,8 milyon hektarlık orman tapusu var10:34 - İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a yanıt10:20 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:17 - FETÖ operasyonunda 12 zanlıdan 2'si tutuklandı10:15 - 'Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak'10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
AK Parti'de yeni dönemde yeni yüzler
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Yeni ekonomi paketi geliyor
İki kurum 171 sözleşmeli personel alacak
İzmir'de 6'sı doktor 23 kamu görevlisine FETÖ gözaltısı
Kamu bankalarına vergi kuyruğu geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
romantik erhan 2
doru 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
groza 1
efsane cuma 3
kısayol 1
sosyal 1
SON İLANLAR
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 112 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam