İYİ Parti, tarım politikalarını anlatacak
|29 Kasım 2019 11:11
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- İYİ Parti, çiftçilerin sorunlarını dinlemek ve tarım politikalarını anlatmak için çalıştay düzenleyecek.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti cumartesi günü Adana'da yapılması planlanan "Tarımda Türkiye'nin Yönü" başlıklı çalıştayda, çiftçileri dinleyecek, aynı zamanda çiftçilerle tarım politikalarını paylaşacak.
Çalıştay kapsamında, dünyada modern tarımın geldiği nokta ve tarımdaki gelişme çizgisi ile Türk tarımının mevcut fotoğrafı, tarım kesiminin profili ve tarımda yeni hedefler masaya yatırılacak.
Ziraat odaları, üretici birlikleri, kooperatifler, ticaret borsası ve üniversitelerden ilgililerin katılacağı çalıştayda, sektör temsilcilerinden sorunlarının çözümüne yönelik düşünceler de ele alınacak.
Parti, bu kapsamda martta Tekirdağ'da, nisanda ise Erzurum'da çalıştay yapacak.
- "Türkiye buluşmaları"
İYİ Parti, "Türkiye buluşmaları" faaliyetleri kapsamında, 16 Ocak'ta Ankara'da "Enerjide Türkiye'nin yönü", 24 Ocak'ta ise İstanbul'da "Kaliteli Büyüme" çalıştayları düzenleyecek.
İYİ Parti'nin geçen hafta Antalya'daki "İyi Belediyecilik Çalıştayı"nda partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri aktarılarak, katılımcılara belediyelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale konularında teknik bilgiler verilmişti.
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