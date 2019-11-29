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RTÜK'ten 'yüksek reklam sesi'ne ayar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı kuruluşları, gelen şikayetler üzerine, reklam ses seviyelerinin yükseltilmemesi konusunda uyardı- Üst Kurul, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcıları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi
 29 Kasım 2019 11:32
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RTÜK'ten 'yüksek reklam sesi'ne ayar

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bütün yayıncı kuruluşları, gelen şikayetler üzerine, reklam ses seviyelerinin yükseltilmemesi konusunda uyardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK, gelen şikayetler üzerine, radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti. Üst Kurulun yayınları kaydettiği Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) incelendiğinde, bazı medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin, diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmadığı tespit edildi.

RTÜK, bütün yayıncı kuruluşlara reklam ses seviyelerine azami dikkat göstermeleri ve ses seviyelerinin yükseltilmemesi uyarısında bulundu. Üst Kurul, uyarısında, ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olma zorunluluğunu aktararak ses seviyelerinin yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyicinin rahatsız edilmemesi ve yönergede belirlenen teknik değerlere uygun olması gerektiğini vurguladı.

Uyarıda, medya hizmet sağlayıcılarının ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının da belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerektiği belirtildi.

RTÜK, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcıları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını da duyurdu.
Anadolu Ajansı
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