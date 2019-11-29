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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 29 Kasım 2019 12:10
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,74605,7470
Avro6,32606,3270
Sterlin7,38907,4260
ANKARA
ABD Doları5,71505,7750
Avro6,28506,3550
Sterlin7,33807,4840
Anadolu Ajansı
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