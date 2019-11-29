'Asgari Ücret Tespit Komisyonu adil ve vicdanlı olmalı'
|29 Kasım 2019 12:24
|Yazdır
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun adil ve vicdanlı olması gerektiğini belirtti.
Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların vatandaşların geçim sıkıntısını artırdığını söyledi.
"Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının makyajlı olduğunu" ileri süren Beko, bu rakamların da vatandaşın durumunu saklayamayacağını dile getirdi.
Beko, milyonlarca vatandaşın konut masraflarını karşılayamadığını, borçlarını ödeyemediğini ve sofrasına bir kap et yemeği koyamadığını öne sürerek, "8,5 milyon işsiz kardeşimiz var. 17 yılda AKP iktidarının ülkemizi getirdiği nokta bu." ifadesini kullandı.
Çalışanın, temel ihtiyaçlarını giderebilecek düzeyde asgari ücret talep ettiğini anlatan Beko, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) asgari ücret hesabının 4 kişilik bir ailenin masrafları dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönünde önerisi bulunduğunu ancak bunun Türkiye'de tek bir kişi üzerinden yapıldığını belirtti.
Asgari ücretlinin maaşından milyarlarca lira vergi kesilirken, işverene milyarlarca liralık teşvik uygulandığına dikkati çeken Beko, öte yandan Türkiye'de asgari ücrette, işçi ve memur arasında fark bulunmasının doğru olmadığını da söyledi.
Bazı çalışanların, işverenlerle anlaşarak SGK primleri için ödenecek tutarı maaşlarına eklettiğini öne süren Beko, bu durumun gelecekte önemli sosyal güvenlik sorunu yaratacağını iddia etti.
Ankara'da asgari ücretle çalışan bazı vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelerek aylık masraflarını hesapladıklarını anlatan Beko, asgari ücretli bir vatandaşın sosyal etkinlik ve sağlık hariç aylık masrafının 3 bin 250 lira olduğunu, ancak asgari ücretin bunun çok altında kaldığını ifade etti.
CHP'li Kani Beko, 2 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını dikkate alarak karar vermesini beklediğini belirterek, "Komisyonun adil ve vicdanlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihi belli oldu
29 Kasım 2019 13:25
|Kamuda yapay zeka uygulamaları etkin olarak kullanılacak
29 Kasım 2019 12:55
|Fuat Oktay, CİMER'e yapılan başvuru sayısını açıkladı
29 Kasım 2019 11:20
|İYİ Parti, tarım politikalarını anlatacak
29 Kasım 2019 11:11
|İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a yanıt
29 Kasım 2019 10:34
|'Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak'
29 Kasım 2019 10:15
|Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
29 Kasım 2019 10:03
|Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni
29 Kasım 2019 09:48
|Gizemli ajanın dosyası MİT'te
29 Kasım 2019 07:31
|AK Parti Teşkilat Başkanı: Adam adama propaganda
29 Kasım 2019 07:16